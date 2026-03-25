Кадър, направен от варненската астрофотографка Росица Димитрова, днес обиколи света постигайки забележителен успех.

Световното признание идва след като НАСА публикува кадъра на Димитрова в рубриката си "Астрономическа снимка на деня“. Забележителната снимка е направена на остров Рапа Нуи, известен още като Великденски остров, в Тихия океан.

"Бяхме на Рано Рараку. Това е хълмът, където са изработвани моаите. Направихме много кадри. Но тази снимка е направена от плажа Анакена. До него има свободен достъп и още през деня много ми хареса.

Извадих телефона и проверих къде е Млечният път. Последната вечер на острова, въпреки че прогнозата не беше добра, решихме да отидем с моята приятелка и да опитаме да направим тази композиция, която си бях набелязала.“, разказа Димитрова за Varna24.bg.

По думите й през онази нощ условията за вечерни снимки са доста лоши, допълнително в района е имало глутница кучета, който са повишили адреналина на талантливия фотограф, която е прекарала часове на скалите сама със своя приятелка. Росица допълва, че е имала само 3 нощи на емблематичния остров и въпреки облаците и преваляванията не се е отказала.

"Успях да щракна буквално един кадър на небето, на който има достатъчно малко облаци, за да се вижда ядрото на Млечния път. Там е страшно тъмно. Достатъчно, за да се виждат много повече детайли.“, спомня си тя.

За днешния си успех, Росица казва с гордост, че снимката й е избрана сред много други. "НАСА получават стотици снимки всеки ден от целия свят", казва още талантливата фотографка.

Работата на Росица Димитрова може да разгледате на https://tripswithrosie.com/