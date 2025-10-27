Ден на отворените врати в Административен съд - Варна се проведе за 18 пореден път. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.Първи прекрачиха прага дванадесетокласниците от СУ за ХНИ "Константин Преславски“, единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски“ и СУЕО "Ал. С. Пушкин“, с които Административен съд – Варна работи активно по Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието "Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.В зала 1 съдия Елена Янакиева, председател на Административен съд – Варна, съдия Ралица Андонова, съдия Ивелина Димова и прокурор Силвиян Иванов проведоха с тях симулативен съдебен процес. Учениците се включиха с ентусиазъм, влизайки в ролите на съдебен състав, прокурори, жалбоподатели, представители на административен орган, свидетели и граждани. В края откритото съдебно заседание съдебният състав се произнесе и разясни мотивите си.Студенти от четвърти курс, специалност "Съдебна администрация“ и трети курс "Публична администрация“ в Икономически Университет - Варна, участваха в симулативен конкурс за длъжността "съдебен деловодител“.Съдебният администратор Деница Станкова, ги запозна подробно с изискванията на обявения конкурс и представи членовете на изпитната комисия – Деяна Чолакова (съдебен деловодител) и Деница Кръстева (съдебен секретар). Четвъртокурсничката Надежда Йораднова се яви пред изпитната комисия в тричленен състав и показа добра мотивация за работа в съда. Представи богати познания за изискванията и основните задължения на деловодителя. Съдебните служители разкриха тънкостите в представянето на конкурс пред младежите. Студентите споделиха, че са добили знания за свои бъдещи участия в конкурсни процедури и благодариха за споделения опит. Сътрудничеството между Икономически университет – Варна и съда е дългогодишно и включва различни съвместни инициативи, подпомагащи образователната дейност на студентите изучаващи "Съдебна администрация.Третокурсници от специалност "Право“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ се срещнаха със съдия Елена Янакиева, председател на Административен съд – Варна. Магистратът даде примери от своята практиката, които предизвикаха голям интерес. Студентите имаха възможност да задават въпроси, свързани с административното правораздаване у нас. Сред темите, които вълнуваха бъдещите юристи бе как се разпределят делата между съдиите, в какъв състав се разглеждат производствата по Закон за административните нарушения и наказания и т.н. Съдия Янакиева сподели за устойчивата тенденция, касаеща оценките на всички външни институции и на всички европейски партньори.Разясни на младите си колеги, че административното правосъдие в България е на една от челните позиции и допълни, че държавите, които по пара¬метрите бързина и ефикасност на правосъдието изпреварват българските административни съдилища, са малко. Партньорството между двете институции бе официализирано в началото на тази година. До момента студенти от втори до пети курс са преминавали през лекции, дискусии, практики и стажове в съда. Бъдещите юристи бяха придружени от декана на Юридически факултет доц. д-р Елисавета Калинова и пенсионирания съдия от Административен съд – Варна Гергана Стоянова, която към днешна дата преподава във висшето учебно заведение.До края на работния ден съдът беше отворен за посещение на граждани, които се интересуваха от работата на съдебната институция.Денят на отворените врати се проведе в навечерието на Европейския ден за гражданско правосъдие, който се отбелязва на 25 октомври. Тази европейска инициатива, стартирана през 2003 г. от Европейската комисия и Съвета на Европа, има за цел да доближи правосъдието до гражданите и да повиши правната култура.