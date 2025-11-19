Интерактивна музикална работилница за деца и родители в ReBonkers. В тази музикална работилница за деца и родители, Цветан Момчилов основател на Omni’s Cool, ще покаже как се правят цифрови музикални инструменти от плодове и зеленчуци с помощта на иновативното устройство Playtronica.А какво е Playtronica?Всеки обект който провежда електричество (например банан или ръка) се свързва със сензор, когато го докоснеш Playtronica, изпраща сигнал, който се превръща в звук или нота записан в музикален софтуер.С други думи - ще можем да "изсвирим“ мелодия с диня, лимон или длан и да направим плодова оркестрация!Какво ще сътворим заедно?• Ще открием как допирът се превръща в звук.• Ще експериментираме с различни плодове и предмети, за да чуем как звучат.• Ще използваме софтуера Ableton Live, за да създадем обща композиция.• Ще направим кратка импровизационна игра, в която всеки участник ще може да дирижира групата и да променя темпото и настроението на музиката.Работилницата е подходяща за деца над 6, отворена за младежи до 18 и родители, които искат да се включат.Не е нужно предварително да познават музиката или техниката - ще научат основите на електронния звук и ще разберат как идеите се превръщат в музика.Цветан Момчилов е музикант, пианист, валдхорнист и композитор. Завършил е НМА "Панчо Владигеров“ и НУИ "Добри Христов“. Автор е на музика за множество съвременни представления и създател на училището за музикално продуциране Omni’s Cool.Номиниран е за награда "Икар“ (2020) и е определен от списание "За танц“ като един от най-отличителните български композитори на електронна музика и танцовата и клубна сцена.Дата: 20 ноември 2025 г.Групи до 6 участници – от 17:00, 18:00 и 19:00 ч.Продължителност: 60 минутиЗаписване през формата в събитието във ФБ или на телефона посочен на ReBonkers.