Как се свири с диня, лимон, банан показват във Варна
А какво е Playtronica?
Всеки обект който провежда електричество (например банан или ръка) се свързва със сензор, когато го докоснеш Playtronica, изпраща сигнал, който се превръща в звук или нота записан в музикален софтуер.
С други думи - ще можем да "изсвирим“ мелодия с диня, лимон или длан и да направим плодова оркестрация!
Какво ще сътворим заедно?
• Ще открием как допирът се превръща в звук.
• Ще експериментираме с различни плодове и предмети, за да чуем как звучат.
• Ще използваме софтуера Ableton Live, за да създадем обща композиция.
• Ще направим кратка импровизационна игра, в която всеки участник ще може да дирижира групата и да променя темпото и настроението на музиката.
Работилницата е подходяща за деца над 6, отворена за младежи до 18 и родители, които искат да се включат.
Не е нужно предварително да познават музиката или техниката - ще научат основите на електронния звук и ще разберат как идеите се превръщат в музика.
Цветан Момчилов е музикант, пианист, валдхорнист и композитор. Завършил е НМА "Панчо Владигеров“ и НУИ "Добри Христов“. Автор е на музика за множество съвременни представления и създател на училището за музикално продуциране Omni’s Cool.
Номиниран е за награда "Икар“ (2020) и е определен от списание "За танц“ като един от най-отличителните български композитори на електронна музика и танцовата и клубна сцена.
Дата: 20 ноември 2025 г.
Групи до 6 участници – от 17:00, 18:00 и 19:00 ч.
Продължителност: 60 минути
Записване през формата в събитието във ФБ или на телефона посочен на ReBonkers.
