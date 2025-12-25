Как социална работничка от Варна променя съдбите на деца и семейства вече 32 години
© МТСП
Баба иска да се грижи за внучето си, неглижирано от майката, и отново търси социалните работници за помощ. Благодарение на тях детето, някога открито на пода в дома си, получава шанс да изживее своето щастливо детство, разказват от Министерството на труда и социалната политика.
Баща, разделен от детето си, отново успява да го прегърне, след съвместната работа на институциите и отдадеността на една социална работничка, която не спира да работи по случая дори когато е в отпуск заради личен празник.
Общото между трите щастливи истории е Дочка Паскова от дирекция "Социално подпомагане“ – Варна. От 32 години тя е отдадена на мисията да помага на децата и семействата и да им дава сила и вяра, че доброто предстои.
Нейната история за емпатията и любовта, която променя съдби, можете да научите от видеото, публикувано в профилите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в социалните мрежи. То е част от кампанията на МТСП "Тихата подкрепа на големите сърца“. В нея чрез шест истории е представена мисията на социалните работници – да помагат не само по празниците, а всеки ден, и да дават надежда.
