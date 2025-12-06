Варненци празнуват Нкулден! От 11:00 ч. пред храма "Св. Николай Чудотворец“ на бул. "Св. Княз Борис I“ №35 започна тържествен военен ритуал. Ще бъде отслужен молебен за здравето и силата на всички моряци.След церемонията варненци и гости на града ще могат да опитат рибен курбан, приготвен в походна кухня от личен състав на Военноморските сили.Празничните събития продължават на рибарското пристанище "Карантината“ в "Аспарухово“. Там от 12:00 ч. ще бъде отслужен втори молебен за здраве.