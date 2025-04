Каква е връзката между мозъка и здравето: Лекция изнесе професор от САЩ пред студенти на МУ - Варна

© iStock/Getty Images Проф. Андреана Хейли от университета на Тексас в Остин (UT Austin), САЩ изнесе лекция за връзката между мозъка и здравето "Clinical Neuroscience - Connecting body and brain health“. Тя се проведе на 16 април във Факултета по фармация на МУ-Варна.



Темата бе предназначена за студенти участващи в свободно избираемата дисциплина "Молекулярна биология в медицина", българоезично и англоезично обучение, както и за всички, които имат интерес от медицина, психология, биомедицински технологии, здравословен начин на живот. Лекцията бе организирана в рамките на проект за повишаване на транслационните постижения в медицината, финансиран от Европейския съюз – Next Generation EU.



Проф. Андреана Хейли е възпитаник на Първа езикова гимназия - Варна. Професор е по клинична психология в университета на Тексас в Остин и е директор на Лабораторията за клинични науки (UT Clinical Neuroscience Lab) към учебното заведение. Получава докторска степен по клинична психология от Университета на Вирджиния през 2005 г. след завършване на преокторантски стаж по невропсихология и рехабилитационна медицина в Медицинското училище на Източна Вирджиния.



Преди да се присъедини към факултета по клинична психология в UT Austin, тя прекарва две години като научен сътрудник по деменция в университета Браун и като гостуващ научен сътрудник в Центъра за неврологични изображения в Brigham and Women’s Hospital в Бостън. Нейната научна сфера на интерес е изследването на биологичните основи на когнитивните увреждания, свързани със стареенето и деменцията. Като клиничен невропсихолог, проф. Хейли се интересува от изучаването на невронните субстрати на паметта, езика и изпълнителната функция в клинични популации, in vivo, чрез използване на функционално невроизобразяване (fMRI) и невроспектроскопия (1H MRS).



Проф. Хейли работи също върху определянето как смущенията в метаболизма на глюкозата, хормоналната регулация и сърдечно-съдовата функция допринасят за промени в когнитивните способности, морфологията на мозъка и енергийния метаболизъм. Нейната цел е да свърже познанията от основните и клиничните невронауки с цел подобряване на начина, по който разбираме, прогнозираме и лекуваме когнитивните увреждания, свързани с възрастта и заболяването.