На 26 април Варна ще бъде домакин на събитието Career UP – безплатен кариерен форум за ученици от 9-ти до 12-ти клас и техните родители. Събитието ще се проведе в Camus 90 от 13:30 ч., а специален гост ще бъде инфлуенсърката Борислава Тодорова – Bambi Gyal, която ще сподели своята вдъхновяваща история и уроците от професионалния си път.



Career UP е първа по рода си инициатива в България, създадена за поколението Z – с реални срещи, персонални съвети, инфлуенсъри и интерактивни формати, които говорят на езика на младите. Събитието е част от национален проект на Лидл България и Фондация на бизнеса за образованието, който цели да помогне на младежите да се ориентират по-добре в кариерните си възможности, а на родителите – да осигурят подкрепа за децата си по най-добрия начин.



Career UP стартира първоначално като вътрешна програма за компанията. "След като създадохме такова събитие за децата на наши служители, сега отваряме този формат и към други младежи, които искат да научат как да направят първите си успешни кариерни стъпки с подкрепата на професионалисти“, казва Катерина Шопова, HR директор на Лидл България. Като компания, която инвестира в хората и вярва в дългосрочната промяна, Career UP цели да даде не просто информация, а шанс за осъзнат избор и мотивация, споделят от екипа на Lidl.



Какво се случва на Career UP?



Иновативният формат включва разнообразни активности, които ще дадат на младежите инструменти за подготовка на успешен кариерен старт, ще ги запознаят с различни професии и търсените за тях умения, и ще ги вдъхновят чрез лични срещи с инфлуенсъри и професионалисти от различни сфери.



Участниците преминават през специално подготвени станции с интерактивни задачи, получават информация за професиите на бъдещето, правят тестове за силните си страни и се консултират индивидуално с кариерен консултант.



А родителите присъстват на паралелни сесии, водени от експерти, които дават насоки как да подкрепят тийнейджърите в избора на професия и университет.



Ползите – лични и професионални



След изданията в София и Пловдив, участниците споделят, че Career UP им е помогнал да открият нови възможности, да разпознаят силните си страни и да получат ценна перспектива. "Събитието е много яко и забавно! Още в началото попълних дигитално личностен тест, а после го обсъдихме с кариерен консултант. Открих, че имам много силни страни, които мога да развивам и даже вече имам идеи накъде да продължа образованието си. На форума научих не само, че мога да сбъдна мечтите си, но и как точно да го направя", споделя Георги, ученик в 9-ти клас. Родителите намират насоки как да бъдат истинска опора в този важен житейски избор: "Научих неща, които не знаех нито за пазара на труда, нито за професиите на бъдещето“, споделя Петранка Димитрова, майка от Пловдив.



Регистрирайте се!



Записването за събитието във Варна на 26 април вече е отворено.



Career UP е напълно безплатно, но с ограничени места – затова предварителната регистрация е задължителна.



Ако искате да помогнете на детето си да направи информиран и уверен избор, не пропускайте тази възможност. Повече за Career UP във Варна можете да откриете ТУК.