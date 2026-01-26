Качествена и до колко е водата, която тече по тръбите на жилищата във Варна и региона? Отговор на въпроса, който вълнува хиляди, даде Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в морския град.Данните стават ясни от мониторинга за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област, направен през периода 01.01.2026 г. – 14.01.2026 г.Населени места с въведено режимно водоснабдяване: нямаБрой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период: 1Брой изследвани проби при потребителите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели: 7От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0Брой изследвани проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по физико-химични показатели: 7От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0Брой изследвани проби при консуматорите от местни обществени водоизточници: 0От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 0Брой изследвани проби при консуматорите от обществени минерални чешми: 0От тях не отговарят на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите: 0