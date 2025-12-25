Към 23 декември 2025 г. общото състояние на комплексните и значими язовири в страната е 60,23%. Това показва бюлетин на МОСВ. Това е с 0.1 % по-малко от отношението на завирените им обеми спрямо сумата на общите им обеми към 22.12.2025 г.Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:- питейно-битово водоснабдяване – 68.33 % от общия им обем;- за резервно питейно-битово водоснабдяване – 33 % от общия им обем;- напояване – 37.52 % от общия им обем;- енергетика – 74.65 % от общия им обем.Към отчетната дата язовир "Камчия“ разполага с наличен обем от 111,05 млн. м³, което представлява 47,55% от общия му обем. Разполагаемият обем е 61,15 млн. м³ (33,30% от полезния обем). Средноденонощният приток е 2,198 м³/сек, а разходът – 2,070 м³/сек. Отчита се тенденция към повишаване на водния обем.