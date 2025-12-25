Какво е нивото на язовир Камчия според последните данни?
© Уикипедия
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
- питейно-битово водоснабдяване – 68.33 % от общия им обем;
- за резервно питейно-битово водоснабдяване – 33 % от общия им обем;
- напояване – 37.52 % от общия им обем;
- енергетика – 74.65 % от общия им обем.
Към отчетната дата язовир "Камчия“ разполага с наличен обем от 111,05 млн. м³, което представлява 47,55% от общия му обем. Разполагаемият обем е 61,15 млн. м³ (33,30% от полезния обем). Средноденонощният приток е 2,198 м³/сек, а разходът – 2,070 м³/сек. Отчита се тенденция към повишаване на водния обем.
Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде край антарктическата база на Коледа
