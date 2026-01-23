От полицията във Варна съобщиха каква е пътната обстановка днес сутринта.По пътя към Добрич тя е мокра, без заледяване, като на места се наблюдава ограничена видимост поради мъгла. Движението се осъществява при повишено внимание.Ограничена видимост поради мъгла се наблюдава и по следните участъци: АМ "Хемус“, път Варна – Бургас с мокра пътна настилка, без заледяване.От МВР в морския град призовават водачите да се движат със съобразена скорост, с повишено внимание и с включени къси светлини, а при необходимост и с халогенни светлини, като спазват безопасна дистанция.