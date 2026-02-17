Какво се предвижда за лято 2026 в курорта Св. Св. Константин и Елена?
В писмото се настоява да бъдат командировани щатни служители на МВР, които да следят за сигурността на туристите в периода от юни до септември 2026 г. Предлага се средствата за командировъчните разходи да бъдат осигурени чрез бюджета от направление "Разходи, финансирани с приходи от туристически данък“ или от друг подходящ източник по преценка на администрацията.
За летния период щатният състав на Пето РУ на МВР-Варна, който отговаря за територията на курортния комплекс Св. Св. Константин и Елена, е недостатъчен и затова е подпомаган от командировани от страната служители на МВР. При увеличения туристически поток е необходим засилен контрол върху безопасността на движението и правилното паркиране, се посочва в писмото.
Общинските съветници дадоха положително становище на искането и го препратиха към комисията по финанси и бюджет.
Членовете на комисията подкрепиха и друго писмо на собствениците на имоти в Св. Св. Константин и Елена. В него те се обръщат към Община Варна с молба да предприеме действия за придобиване на имот в курорта, за което вече има решение на Общински съвет – Варна. Целта е на територията на имота да бъде изграден мултифункционален комплекс за обществено обслужване в областта на туризма, културата и спорта. "Взимайки под внимание все по-растящата нужда в района да бъде реализиран такъв проект в услуга на обществото и туризма, настояваме Община Варна да предприеме стъпки към реализиране на процеса по придобиване в собственост на поземления имот“, се посочва в писмото.
Сред исканията на собствениците на имоти е да бъде извършен неотложен ремонт на входно-изходната пътна артерия на курортния комплекс. Отсечката е част от пътя от кв. "Виница“ до к.к. Св. Св. Константин и Елена. От Община Варна посочиха, че за обекта вече има избран изпълнител за инвестиционно проектиране, като предстои подписване на договор. След изготвянето и съгласуването на проекта ще бъде издадено разрешение за строеж. Към момента обаче не е осигурено финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи. В тази връзка местната администрация е предприела действия за търсене на държавна подкрепа чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Собствениците настояват също за проектиране, изграждане, основен ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа в комплекса. Отговорът на администрацията е, че в момента се подготвя документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционните проекти. След изготвянето и съгласуването на проектите ще бъдат издадени разрешения за строеж, а Община Варна се ангажира да осигури необходимото финансиране за изпълнение на строително-монтажните работи.
