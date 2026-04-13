Слънчево време с временни увеличения на облачността. Това прогнозират синоптиците от НИМХ, цитирани от Varna24.bg.

Днес, втория ден от Великден, е възможно на изолирани места в крайните югозападни райони да превали за кратко. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 16°. Във Варна те ще достигат до едва до 12°.

Над планините ще бъде с разкъсана, в масивите от Югозападна България предимно значителна облачност. Само на изолирани места там ще превали дъжд, по най-високите части на Пирин – сняг. Ще духа слаб, по високите върхове умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след пладне с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, след обяд умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°.