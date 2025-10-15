ЗАРЕЖДАНЕ...
Камарата на строителите във Варна има нов председател
За председател на Камарата на строителите във Варна беше избран Светослав Жеков. Той поема управлението на браншовата организация до 2028 година.
Светослав Жеков е дългогодишен член на областното представителство на Камара на строителите във Варна. Възпитаник е на Икономическия университет в града. Над 20 години развива бизнес в сферата на строителството и инвестициите. Компаниите му осъществяват дейност на територията на Варна, София и Банско. Като съществен проблем за града очертава изоставането на инфраструктурата: пътното строителство, транспортната свързаност, ВиК-системата и липсата на електроразпределителни мощности. В дългосрочен план, съвместно с екипа на Областното представителство и Управителния съвет на КСБ – София, ще работи за консолидиране на бранша и привличане на инвестиции в града чрез развитие на индустриални зони, тъй като морската столица изостава икономически в това направление, сравнена с редица по-малки градове.
