Камелия Коцева: Всичко, което се случва с Благо, е абсолютен правен фарс!
©
Съпругата на варненския кмет изтъкна, че основните причини Благомир Коцев да не бъде пуснат под домашен арест са две - опасността да се укрие и възможността да извърши ново престъпление.
"Не е доказано, че е извършил престъпление, че да извърши ново", каза още Камелия Коцева.
Още по темата
/
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Протест в памет на жертвите на катастрофи във Варна
12:46 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.