"Всичко, което се случва с Благо, е абсолютен правен фарс!", заяви съпругата на арестувания варненски кмет Камелия Коцева тази сутрин и допълни: "Две седмици след приключване на разследването, Благо продължава да е в ареста, по каква причина никой не може да ни отговори, при положение, че до момента прокуратурата използваше неговия пост, това че е кмет, за да бъде задържан и за да не може да окаже влияние на разследването."

Съпругата на варненския кмет изтъкна, че основните причини Благомир Коцев да не бъде пуснат под домашен арест са две - опасността да се укрие и възможността да извърши ново престъпление.

"Не е доказано, че е извършил престъпление, че да извърши ново", каза още Камелия Коцева.