Камерна музика от световна класа ще звучи във Варна днес, 14 април 2026 г., когато квартет "Virtuoso Strings“ ще изнесе концерт в Аулата на Икономически университет – Варна, съобщи БНР.

Събитието започва в 19:00 ч. и е част от програмата на Пролетен салон на изкуствата 2026, като входът за публиката е свободен.

На сцената ще излязат музикантите Константин Димитров и Божидар Бенев (цигулка), Ивайло Ангелов (виола) и Нели Ганчева (виолончело).

В програмата са включени произведения от класическия репертоар – квартет "Смъртта и момичето“ от Франц Шуберт и квартет №3 от Роберт Шуман.

Организаторите канят всички любители на класическата музика да се насладят на вечер с изтънчено камерно звучене и виртуозни изпълнения.