По повод 10 февруари – Международен ден за безопасен интернет, дирекция "Превенции“ към Община Варна стартира кампания "Помисли преди да споделиш“. Кампанията е насочена към повишаване на информираността и насърчаване на безопасното поведение в онлайн среда сред деца и младежи и ще продължи до края на месец февруари.В рамките на инициативата чрез социалните мрежи на дирекцията във Фейсбук и Инстаграм ще бъдат споделяни информационни послания и практични съвети за по-безопасно използване на интернет. Дейностите по кампанията включват и тренинги за ученици-доброволци, които са обучавани в продължение на една година за работа по метода "връстници обучават връстници“. Те ще провеждат обучения сред свои съученици по темата за онлайн безопасност. На училищата, които предварително са заявили желание, са предоставени информационни материали за целите на обучителния процес.С кампанията дирекция "Превенции“ към Община Варна затвърждава ангажимента си за изграждане на по-безопасна дигитална среда, посочват от дирекцията.