Кампания "Помисли преди да споделиш" стартира във Варна
В рамките на инициативата чрез социалните мрежи на дирекцията във Фейсбук и Инстаграм ще бъдат споделяни информационни послания и практични съвети за по-безопасно използване на интернет. Дейностите по кампанията включват и тренинги за ученици-доброволци, които са обучавани в продължение на една година за работа по метода "връстници обучават връстници“. Те ще провеждат обучения сред свои съученици по темата за онлайн безопасност. На училищата, които предварително са заявили желание, са предоставени информационни материали за целите на обучителния процес.
С кампанията дирекция "Превенции“ към Община Варна затвърждава ангажимента си за изграждане на по-безопасна дигитална среда, посочват от дирекцията.
