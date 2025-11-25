На 25.11.2025г в град Варна, членовете на Интернешънъл Инър Уийл от 3-те клуба – ИУ клуб Варна, ИУ клуб Варна-Марина и ИУ клуб Варна Еуропея в партньорство с Гранд Мол – Варна от 17:00 ч. до 19:00 ч. ще проведе кампания “Orange the world".Насилието срещу жени и момичета засяга една от всеки три жени. 736 милиона жени са били подложени на физическо и/или сексуално насилие. Всеки ден 140 жени са убивани от членове на семействата си. На всеки 10 минути една жена е убита! 6% от жените в света са били подложени на сексуално насилие от лице, различно от техния съпруг или партньор.Зад тези числа стоят човешки животи. Жени, които мълчат от срам и страх. Много хора не си дават сметка за мащаба на този проблем, който се предава на поколенията в различни измерения и променя човешки характери и съдби. Израстват момичета и деца, които вярват, че насилието някак си е по тяхна вина. Реакцията на обществото често е осъдителна."Насилието срещу жените е тежко нарушение на правата на човека и въпреки това е все още широко разпространено по света. Всички ние носим отговорността да кажем "не", открито да отхвърлим актовете на насилие или тормоз и да застанем до жертвите", подчерта ЕС преди Международния ден за премахване на насилието срещу жените. И за пореден път ЕС ще освети сградите си в оранжево, отразявайки продължаващата си подкрепа.Кампанията на Генералния Секретар на ООН "Заедно 2025" тази година се фокусира върху една от най-бързо развиващите се форми на насилие: дигиталното насилие срещу жени и момичета. Тазгодишната кампания е и напомняне, че дигиталната безопасност е от основно значение за равенството между половете. Кампанията е изцяло информативна.На всички посетители ще бъде предоставена информация за формите на насилие, как да се разпознават застрашените или подложени на насилие жени , къде могат да се обърнат за помощ. Информацията ще бъде предоставена чрез раздаване на стикери, книгоразделители, балони и други материали. Тъй като символ на кампанията е Оранжева ръка, на която е изписано - Спри насилието (Stop the violence), ще се раздават и оранжеви домакински ръкавици с мотото Clean the violence : Изчистете насилието от дома си, училището, работното място.В подкрепа на инициативата ще се присъединят и други организации в града, които са съпричастни към този проблем, а именно:- Клуб "Зонта“- Варна;- Асоциация " Да съхраним жената“;- Клуб "Бизнес на високи токчета“- Варна;- "Сороптимист“ - ВарнаПризоваваме всички хора - мъже, жени, журналисти, граждани, ученици и общественици да се присъединят към нас на 25 ноември и всички заедно да дадем гласност, кураж на потърпевшите и да се опитаме да спрем този проблем в обществото.Не забравяйте да носите или показвате оранжевия цвят – стикер, шал. чанта, символ на надежда и бъдеще, свободно от насилие. Използвайте хаштаговете #NoEXUSE, #ActtoEndViolance в социалните мрежи през целия период на кампанията, запознайте се със знаците за поискана помощ.Orange the World е кампания на ООН, която ежегодно стартира на 25 ноември – Международния ден за прекратяване на насилието срещу жени и момичета и приключва на 10 декември - Международния ден на правата на човека.Целта е да се повиши осведомеността сред населението, че насилието и половото неравенство по света не е спряло и че това е нарушение на правата на човека. Може да се помогне на потърпевшите, които имат право на безопасност, възможности и живот, свободен от страх. Интернешънъл Инър Уийл ще стартира тази кампания на 25.11 с масово шествие в стотици градове по света където има клубове на организацията. А 27-те клуба на Дистрикт 248 Инър Уийл България на 25.11, в 22 града ще оцветят деня с оранжеви балони, знаменца, стикери, ще организират срещи и лекции, ще осветят сградите в оранжево. В рамките на 16 дни ще подкрепяме местни и глобални проекти и ще покажем солидарност с жените, които трябва да знаят, че не са сами.Интернешънъл Инър Уийл - IIW, е най-голямата женска организация в света с повече от 115 000 членове по целия свят, обединени в 4200 клубове в повече от 100 страни. Тя е основана в Манчестър през 1924 година. В България има 27 клуба в 23 града с 400 членове, които вече 26 години работят в полза на своите общности.Членовете на Инър Уийл поддържат три основни цели-насърчаване на истинско приятелство, идеали за лична служба и международно разбирателство. Нашата организация има консултативен статут в Комитетите на ООН, а от 1972 година седем са представителите на Инър Уийл, които помагат в работата на комисиите.През 2008 година Генералния Секретар на ООН стартира кампанията "Обединени до 2030 година за прекратяване на насилието срещу жените".Защо отличителния цвят на кампанията е оранжев – защото е ярък и оптимистичен цвят, който символизира новия изгрев и надеждата за бъдеще без насилие. По време на тази кампания съпричастните носят и показват оранжевия цвят по удобен за тях начин.Международен екип от членове на Интернешънъл Инър Уийл сформираха ресурсен център и за кратък период клубовете на организацията ни по целия свят се обединиха, за да отбележат и подкрепят инициативата на ООН “Orange the World". Тази година 2025, с подкрепата на OOН, UN Women’s, нашата кампания има свое лого и слоган- Inner Wheel UNiTE in Action Her Safety Our Priority -/ ИИУ и ООН обединени в действие-нейната безопастност е наш приоритет.