Кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" ще се проведе за пръв път във Варна
©
Кампанията ще се проведе на 7-ми март (събота) и 8-ми март (неделя), в часовия интервал от 11.00 ч. до 16.00 ч. На 7-ми март може да откриете цветния щанд на организаторите на входа на морската градина (до колоните, на страната на Фестивален и конгресен център), а на 8-ми март – в Делта Планет Мол (кв. "Трошево", бул. "Сливница" №185).
По време на кампанията всеки желаещ да подкрепи каузата, може да направи дарение, срещу което ще получи подарък – цвете, с което може да зарадва свои близки за 8-ми март – Международния ден на жената. Всички събрани средства по време на кампанията, ще бъдат дарени на двойка с репродуктивни проблеми от гр. Варна.
Организаторите изказват специални благодарности към борса за цветя "Бест Фреш Импорт", които харесват тяхната кауза и даряват цветя за провеждането на кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми".
Инициаторите на кампанията приканват жителите и гостите на гр. Варна да подкрепят инициативата "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" и да помогнат за сбъдването на мечтата на едно семейство от гр. Варна да има свое дете.
Още от категорията
/
Туроператор за българите в Дубай: Надявам се утре да започнем евакуацията и на останалите туристи
16:55
Празничната програма за 3 март във Варна продължава: Празничен концерт и заря в Морската градина
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненци остават без ток утре
21:08 / 03.03.2026
Варна отбеляза Националния празник с тържествена заря-проверка
20:56 / 03.03.2026
Мотористи излязоха на традиционно шествие във Варна за празника
14:38 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.