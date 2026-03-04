Ротаракт клуб Варна, Интеракт клубовете във Варна и фондация "Искам бебе", обединяват усилия за провеждането на първото издание на инициативата "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" в град Варна. Акцията се осъществява с подкрепата на община Варна, Ротари клуб Варна и Ротари клуб Варна-Евксиноград.Кампанията ще се проведе на 7-ми март (събота) и 8-ми март (неделя), в часовия интервал от 11.00 ч. до 16.00 ч. На 7-ми март може да откриете цветния щанд на организаторите на входа на морската градина (до колоните, на страната на Фестивален и конгресен център), а на 8-ми март – в Делта Планет Мол (кв. "Трошево", бул. "Сливница" №185).По време на кампанията всеки желаещ да подкрепи каузата, може да направи дарение, срещу което ще получи подарък – цвете, с което може да зарадва свои близки за 8-ми март – Международния ден на жената. Всички събрани средства по време на кампанията, ще бъдат дарени на двойка с репродуктивни проблеми от гр. Варна.Организаторите изказват специални благодарности към борса за цветя "Бест Фреш Импорт", които харесват тяхната кауза и даряват цветя за провеждането на кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми".Инициаторите на кампанията приканват жителите и гостите на гр. Варна да подкрепят инициативата "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми" и да помогнат за сбъдването на мечтата на едно семейство от гр. Варна да има свое дете.