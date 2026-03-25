Кандидатите за народни представители от листата на ГЕРБ - СДС в 3 МИР – Варна Владислав Горанов, Евгени Дянков, Мирослав Боршош, Кристиан Ганчев и областният координатор Иван Портних проведоха среща с кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов, кметове на малките населени места и представители на местното общество.

В рамките на разговора бяха обсъдени основните предизвикателства пред общината и необходимостта от устойчиви решения в интерес на гражданите, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ - Варна.

Беше поставен акцент върху бъдещите приоритетни инвестиции, включително изграждането на индустриална зона, нова спортна зала и цялостно подобряване на пътната инфраструктура в региона.