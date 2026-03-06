Кандидатстудентска борса ще се проведе във Варна
©
Във форума ще участват всички шест висши училища в града - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Технически университет, Икономически университет и Висше училище по мениджмънт. По време на събитието всички ученици и родители ще бъдат индивидуално консултирани от представители на университетите.
Събитието по традиция се посещава от кандидат-студенти от цялата Варненска област. Те имат възможността да получат актуална информация за условията за кандидатстване, сроковете за записване и прием. Ще бъдат разяснени програмите на обучение и семестриалните такси във всеки университет. Бъдещите студенти ще получат информация както за студентските стажове, така и за възможностите за кариерна реализация след завършване на висше образование.
Целта на организаторите е да се даде възможност на варненските висши училища да представят обстойно своите специалности, преподаватели и иновационни модели, да привлекат мотивирани студенти и бъдещи професионалисти, посочват организаторите.
Още от категорията
/
7 март – Международен ден в памет на служителите на реда, загинали при изпълнение на служебния си дълг
13:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Варна: Всяка инициатива на Европейския съюз за Черномор...
19:47 / 05.03.2026
Община Варна участва в 60-ото издание на туристическата борса в Б...
20:25 / 04.03.2026
Първата група български граждани от Близкия изток вече пътуват къ...
10:31 / 04.03.2026
Първият полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна дне...
08:54 / 04.03.2026
Варненци остават без ток утре
21:08 / 03.03.2026
Варна отбеляза Националния празник с тържествена заря-проверка
20:56 / 03.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.