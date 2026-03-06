Кандидатстудентска борса – Варна 2026 ще се проведе на 13 март (петък) от 10:00 до 16:00 часа в Юнашкия салон във Варна (бул. "Христо Ботев" № 1). Събитието се организира от Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Центъра за кариерно ориентиране.Във форума ще участват всички шест висши училища в града - Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Технически университет, Икономически университет и Висше училище по мениджмънт. По време на събитието всички ученици и родители ще бъдат индивидуално консултирани от представители на университетите.Събитието по традиция се посещава от кандидат-студенти от цялата Варненска област. Те имат възможността да получат актуална информация за условията за кандидатстване, сроковете за записване и прием. Ще бъдат разяснени програмите на обучение и семестриалните такси във всеки университет. Бъдещите студенти ще получат информация както за студентските стажове, така и за възможностите за кариерна реализация след завършване на висше образование.Целта на организаторите е да се даде възможност на варненските висши училища да представят обстойно своите специалности, преподаватели и иновационни модели, да привлекат мотивирани студенти и бъдещи професионалисти, посочват организаторите.