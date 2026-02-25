Екипът на Държавен куклен театър – Варна кани ученици и млади хора, които проявяват интерес към актьорско майсторство за куклен театър и сценография, на среща с проф. Румен Рачев, преподавател в катедра "Куклен театър“ в НАТФИЗ "Кр. Сарафов“ и с гл. ас. д-р Елица Рангелова, която ще представи специалност "Сценография“ в НАТФИЗ.Срещата ще се състои днес - 25 февруари от 16:00 часа в залата на Кукления театър, ул. "Драгоман“ 4.Презентацията има за цел да запознае бъдещи кандидат-студенти с процеса на приемане и обучение в Академията, както и да ориентира ученици, които нямат достатъчно информация за тези специалности. Входът е свободен.