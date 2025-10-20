ЗАРЕЖДАНЕ...
Канят фотографите на Варна за участие във фотоконкурс
Организаторите канят всички професионалисти и любители на фотографията, да споделят най-въздействащите си кадри в юбилейното издание на проявата.
"Изразяваме своята дълбока признателност към всички наши международни партньори, към всички спонсори и фотографски организации от България и на всички творци, представили творчеството си в нашите салони пред всичките тези години. Без тяхната подкрепа, вдъхновение и най вече прекрасна фотография, не би било възможно фотоконкурс БЪЛГАРИЯ, да се нареди сред най уважаваните фотографски конкурси в света днес“, пишат организаторите на проявата.
Тричленно жури от Ирландия, България и Русия ще има задачата да оцени най-добрите фотографии и техните автори, които ще се състезават за над 100 награди.
Приемат се до 4 кадъра във всеки от 6-те дигитални раздела, т.е. общо 24 фотографии:
1. Отворен ЦВЕТНА ФОТОГРАФИЯ
2. Отворен МОНОХРОМНА ФОТОГРАФИЯ
3. ПРИРОДА
4. ПЕЙЗАЖ
5. ПОРТРЕТ и ТЯЛО
6. СВЕТЪТ на ФОКУС
Салонът не приема фотографии, които вече са участвали (включени във финалната селекция) в предишните девет издания.
Традиционната международна фотографска изложба на открито и награждаването на победителите в салона отново ще е на площад "Антон Новак“ пред входа на Морска градина Варна през месец юни 2026 година.
Крайният срок на поканата е 13 ноември 2025 г.
Пълен регламент, календар, такси, жури, награди и формуляри за онлайн участие на: https://www.photocontestbg.org/.
