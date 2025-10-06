ЗАРЕЖДАНЕ...
Канят граждани на лекция на тема: "Презастрояване и градоустройство във Варна"
По време на срещата ще бъде проследено развитието на градоустройството във Варна – от създаването на града до наши дни и как да се управлява процесът на урбанизация, без да се нарушава качеството на живот на жителите. Ще бъдат обсъдени подробно работата и предизвикателствата пред ЕСУТ, благоприятните и ефективни подходи при решаване на градоустройствени задачи и при прилагането на Общия устройствен план (ОУП), както и порочните практики в сектора.
Присъстващите на лекцията ще имат възможност да се запознаят и да получат линк за свободен достъп до дигитализираните регулационни планове в града.
