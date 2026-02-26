В събота (28 февруари), на конна база "Виница“ по традиция ще бъде отбелязан българският народен и християнски празник – Тодоровден, организиран от Спортен клуб по конен спорт "Варна“ със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна.Стартът на Конския Великден ще бъде даден в 10:30 ч. с така наречения Х-паркур, където могат да се включат млади коне и неопитни ездачи.След това предстои открит паркур с височина на препятствията 90 см, а празникът ще завърши с паркур на 110 см. Призьорите в последните две дисциплини ще получат купи и грамоти, като са предвидени и специални розетки за конете на участниците.Паркур-майсторът на събитието Даниел Манев разкри също, че за поредна година ще се проведе и демонстрация по хипотерапия с участието на деца с увреждания.Конните състезания по случай Тодоровден се провеждат от основаването на СККС "Варна“ през 1990 г., с малки прекъсвания и вече са се превърнали в чакан от варненци празник, който слага началото на спортния календар по конен спорт за тази година.