Канят на Конски Великден в конна база "Виница"
Стартът на Конския Великден ще бъде даден в 10:30 ч. с така наречения Х-паркур, където могат да се включат млади коне и неопитни ездачи.
След това предстои открит паркур с височина на препятствията 90 см, а празникът ще завърши с паркур на 110 см. Призьорите в последните две дисциплини ще получат купи и грамоти, като са предвидени и специални розетки за конете на участниците.
Паркур-майсторът на събитието Даниел Манев разкри също, че за поредна година ще се проведе и демонстрация по хипотерапия с участието на деца с увреждания.
Конните състезания по случай Тодоровден се провеждат от основаването на СККС "Варна“ през 1990 г., с малки прекъсвания и вече са се превърнали в чакан от варненци празник, който слага началото на спортния календар по конен спорт за тази година.
