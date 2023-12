Канят на "Зимна приказка" - концерт от поредицата "Варненско лято за деца"

© Красотата на зимата дава вдъхновение за декемврийския концерт от поредицата "Варненско лято за деца“, образователен модул от програмата на Международния музикален фестивал "Варненско лято“. Концертът ще бъде на 3 декември от 11:00 в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна.



Концертът спектакъл "Зимна приказка“ е съвместен проект на НУИ "Добри Христов“, Община Варна и БНТ Варна и е продължение на поредицата "Приказките на Госпожа Виола“ с обичаната от децата на морския град Румяна Петрова, директор на НУИ “Добри Христов". Госпожа Виола ще е водеща на спектакъла. Първи на сцената ще излязат музикантите от Младежкия симфоничен оркестър на Националното училище по изкуствата "Добри Христов“- Варна, под палката на маестро Страцимир Павлов.



Разнообразната програма на този концерт-спектакъл ще представят талантливи солисти и участници в музикалните и танцови състави на Национално училище по изкуствата “Добри Христов": Камерен оркестър с младия диригент Стефан Славчев, Народен оркестър с ръководител Симеон Симеонов, Детски фолклорен ансамбъл с ръководители Иванка Друмева и Недко Царев, балетни и фолклорни танцови състави с ученици от първи до дванадесети клас.



“Ще разкажем на варненските деца и техните родители една зимна приказка с музика, вдъхновена от прелестта на зимните дни и коледните празници - споделя Румяна Петрова. - Ще прозвучат музикални пиеси, които винаги свързваме с белия сезон. В програмата сме включили класически шедьоври от Вивалди, Бетовен и Щраус, коледни поп и джаз стандарти (It’s beginning to look a lot like Christmas, Thank God it’s Christmas) и коледни песни от цял свят. Ще видим и любими характерни танци от балета "Лешникотрошачката“ на Чайковски, превърнали се в емблема на зимните празници. Ще има и звънки коледни песни от българския музикален фолклор ("Стани Нине Господине“, "Вила мома дор три венци“), традиционната "Копаница“ за акордеонен ансамбъл и "Шопски танц“ в изпълнение на ансамбъл за български танци."



Децата от публиката, които седнат на музикалните килимчета на сцената, отново ще участват активно в сценичното действие, защото Госпожа Виола е подготвила за тях музикални игри. А празничната атмосфера ще даде настроение на всички - участници и гости - за подготовката на прекрасните коледни и новогодишни празници.



Началото на концерта е от 11 часа на 3 декември. Билетите са по 5 лв. за възрастни, по 2 лв. за деца от 7 до 18 години, а входът за най-малките до 7 години е безплатен. Билети от касата на Фестивалния комплекс и онлайн от Сайта на Фестивалния комплекс.