Канят на безплатна прожекция на филм за "Зеленият вълшебник" на Варна
Филмът е продукция на БНТ-Варна от 2010 година. Сценарист е журналистката Бистра Варнева, режисьор е Августина Стефанова, оператор - Димитър Дермански.
Камерата е запечатала разказите за живота на Антон Новак и делото му във Варна на д-р Константин Трошев – дългогодишен председател на Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство в морската столица, х. Ламбрин Сотиров – председател на НЧ "Стара Варна - 2010“ и на инженер Иван Великов – специалист по парково строителство.
Поредното събитие от инициативата "Кино в музея“ е на 15 октомври (сряда) 2025 г. от 18. 00 ч. в сградата на Музея за нова история на град Варна на ул. "8 ноември“ № 3. Продължителността на филма е 30 мин. Входът е свободен.
