Музеят за нова история на град Варна организира прожекция на документалния филм "Зеленият вълшебник“, посветен на Антон Новак, създател на Приморския парк във Варна. Тази година варненската общественост отбелязва 165 години от рождението му и 130 години от установяването на Антон Новак в града.Филмът е продукция на БНТ-Варна от 2010 година. Сценарист е журналистката Бистра Варнева, режисьор е Августина Стефанова, оператор - Димитър Дермански.Камерата е запечатала разказите за живота на Антон Новак и делото му във Варна на д-р Константин Трошев – дългогодишен председател на Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство в морската столица, х. Ламбрин Сотиров – председател на НЧ "Стара Варна - 2010“ и на инженер Иван Великов – специалист по парково строителство.Поредното събитие от инициативата "Кино в музея“ е на 15 октомври (сряда) 2025 г. от 18. 00 ч. в сградата на Музея за нова история на град Варна на ул. "8 ноември“ № 3. Продължителността на филма е 30 мин. Входът е свободен.