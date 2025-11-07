Най-голямата младежка платформа в България – Националният младежки форум, която обединява над 30 организации от цялата страна, ще отбележи 15 години от своето създаване с мащабно събитие във Варна. По този повод на 8 ноември (събота) от 11:00 ч. в Юнашкия салон (бул. "Христо Ботев“ 1) ще се проведе 15-ото младежко изложение "На вълната на младите“. Организатори на проявата са Община Варна и Националният младежки форум (НМФ).Форумът ще събере на едно място младежки организации, ученически и студентски съвети, които активно работят за по-добра среда за младите хора в града и региона. Изложението дава възможност участниците да се запознаят с разнообразни инициативи, организации и възможности за доброволчество и развитие. Посетителите ще могат да се включат в игри, да спечелят награди и да се срещнат с вдъхновяващи младежки лидери."На вълната на младите“ не е просто изложение – това е среща на идеи, енергия и мотивация. Радваме се, че отбелязваме 15 години Национален младежки форум заедно с общност, която не спира да мечтае и да действа“, споделят от екипа на НМФ.