Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2024 г. ще се проведе във Варна. То е планирано за 9 септември, вторник, от 16 часа в зала "Пленарна" на Община Варна.На публичното обсъждане са поканени са жителите на община Варна, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост, информират от пресцентъра на Общинския съвет.Всички заинтересовани могат да проследят обсъждането чрез YouTube страницата на Общински съвет-Варна.