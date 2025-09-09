ЗАРЕЖДАНЕ...
Канят варненци на публично обсъждане на отчета на бюджета на Варна за 2024 г.
На публичното обсъждане са поканени са жителите на община Варна, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост, информират от пресцентъра на Общинския съвет.
Всички заинтересовани могат да проследят обсъждането чрез YouTube страницата на Общински съвет-Варна.
