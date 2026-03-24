MedicaLink – официален партньор за лечение в Турция, и ще се състои на 28 март в офиса на компанията в град Варна.
Кой е проф. д-р Мурат Угурлуджан?
Проф. Угурлуджан е утвърден специалист с богат международен опит, специализирал в престижни институции като King Faisal Heart Institute (Саудитска Арабия) и Rostock University (Германия). Той е част от екипа на Liv Hospital Vadistanbul – лидер в иновативните медицински решения и роботизираната хирургия.
За какви заболявания можете да се консултирате?
Проф. Угурлуджан притежава експертиза в широк спектър от сложни сърдечни и съдови интервенции. Пациентите могат да потърсят неговото мнение за:
- Сърдечна хирургия при възрастни: включително коронарен байпас и клапно протезиране.
- Аортна хирургия: лечение на аневризми и дисекации на аортата.
- Детска кардиохирургия: корекция на вродени сърдечни пороци.
- Съдова и ендоваскуларна хирургия: минимално инвазивно лечение на съдови заболявания.
- Периферно-съдови заболявания и стентиране.
Как ще преминат консултациите?
Консултациите ще се извършват по документи и образни изследвания (скенер, ЯМР, коронарография и др.). Това е отлична възможност за пациенти, които търсят второ мнение или обмислят лечение в чужбина.
Как да запишете час за безплатна консултация?
Желаещите да се консултират с проф. д-р Мурат Угурлуджан на 28 март могат да го направят чрез предварително записване:
- Телефон: 0895 41 42 23.
- Електронна поща: info@medicalink.bg.
- За повече информация: medicalink.bg
Местата са ограничени, за да може да се осигури индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.
Не пропускайте възможността за лична среща с хирург на световно ниво във Варна!
Кардиохирург от Liv Hospital Vadistanbul консултира безплатно във Варна на 28 март
111 участници се включиха в деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов"
12:56
Коцев минути преди делото: Справедливостта ще победи арогантността на партийните кабинети, превърнати във фотостудиа
10:02
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
Във Варна регистрираха вероятен случай на денга
19:22 / 21.03.2026
Варненка: Нека видят всички какво се случва всяка вечер в Морскат...
10:08 / 21.03.2026
