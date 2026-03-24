Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един от водещите специалисти в областта на сърдечно-съдовата хирургия в Турция – проф. д-р Мурат Угурлуджан от престижната верига болници Liv Hospital, ще проведе консултации за пациенти във Варна. Посещението е организирано от MedicaLink – официален партньор за лечение в Турция, и ще се състои на 28 март в офиса на компанията в град Варна.

Кой е проф. д-р Мурат Угурлуджан?

Проф. Угурлуджан е утвърден специалист с богат международен опит, специализирал в престижни институции като King Faisal Heart Institute (Саудитска Арабия) и Rostock University (Германия). Той е част от екипа на Liv Hospital Vadistanbul – лидер в иновативните медицински решения и роботизираната хирургия.

За какви заболявания можете да се консултирате?

Проф. Угурлуджан притежава експертиза в широк спектър от сложни сърдечни и съдови интервенции. Пациентите могат да потърсят неговото мнение за:

- Сърдечна хирургия при възрастни: включително коронарен байпас и клапно протезиране.

- Аортна хирургия: лечение на аневризми и дисекации на аортата.

- Детска кардиохирургия: корекция на вродени сърдечни пороци.

- Съдова и ендоваскуларна хирургия: минимално инвазивно лечение на съдови заболявания.

- Периферно-съдови заболявания и стентиране.

Как ще преминат консултациите?

Консултациите ще се извършват по документи и образни изследвания (скенер, ЯМР, коронарография и др.). Това е отлична възможност за пациенти, които търсят второ мнение или обмислят лечение в чужбина.

Как да запишете час за безплатна консултация?

Желаещите да се консултират с проф. д-р Мурат Угурлуджан на 28 март могат да го направят чрез предварително записване:

- Телефон: 0895 41 42 23.

- Електронна поща: info@medicalink.bg.

- За повече информация: medicalink.bg

Местата са ограничени, за да може да се осигури индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.

