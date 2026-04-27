В периода 28-29 април 2026 г. в Технически университет - Варна ще се проведе поредното издание на кариерния форум "Стъпка към бъдещето".
Събитието ще се проведе във фоайетата на Електротехническия и Машинно-технологичния факултет и ще предостави на студентите и младите специалисти възможност за директен контакт с потенциални работодатели, обмяна на идеи и запознаване с последните тенденции в технологичния сектор.
Официално откриване
Откриващите събития ще се проведат както следва:
28.04.2026 г. в 10:00 ч. – Фоайе на Електротехнически факултет
28.04.2026 г. в 10:30 ч. – Фоайе на Машинно-технологичен факултет
След официалното откриване ще бъде предоставено време за интервюта със Зам. Ректор "АСД" – проф. д-р Павлина Наскова и други официални лица.
Традиция и цели на форума
Кариерният форум "Стъпка към бъдещето" е традиционно събитие, което се организира два пъти в годината от Кариерния център на Технически университет - Варна. Основната му цел е да подпомогне студентите и младите специалисти в намирането на професионални възможности, стажове и кариерно развитие.
