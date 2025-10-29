В Технически университет – Варна бе открито тазгодишното издание на Кариерния форум "Стъпка към бъдещето“, който традиционно събира на едно място представители на бизнеса, студенти и млади специалисти.Събитието се утвърди като едно от най-мащабните във висшето образование в региона, като тази година участие взеха повече от 50 компании и организации от различни индустрии – информационни технологии, телекомуникации, електроника, електротехника, автоматизация, машиностроене, транспорт, енергетика и аграрен сектор.Официалното откриване беше направено от ректора на университета проф. д-р Драгомир Пламенов, който приветства участниците и подчерта значението на събитието за кариерното развитие на студентите:"Кариерният форум е мост между знанието и реалната професионална среда. Той показва, че пътят към успеха започва тук – в университета, но се гради с амбиция и постоянство.“Сред гостите на форума бяха представители на академичното ръководство, партньори на университета от бизнеса и институциите, както и стотици студенти, които имаха възможност да се срещнат лично с работодатели, да представят своите умения и да получат информация за стажантски програми и работни позиции.Форумът предложи и практически уъркшопи, лекции и дискусии, насочени към професионалното развитие, подготовката за интервю и успешното представяне пред работодатели. Компаниите споделиха своя опит и дадоха ценни съвети за първите стъпки в кариерата на младите инженери и специалисти.Кариерният форум "Стъпка към бъдещето“ е част от дългосрочната стратегия на ТУ – Варна за изграждане на устойчива връзка между академичната среда и индустрията, насърчавайки активното участие на студентите в стажантски програми, научно-приложни проекти и инициативи за професионална реализация.Университетът изразява благодарност към всички участници, партньори и гости за съпричастността и подкрепата, превърнали форума в пространство за идеи, контакти и вдъхновение.