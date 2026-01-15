Сподели close
Стотинките все още имат смисъл – вземи монетите от касичката и заповядай в Карин дом! Това пишат от уникалното за България социално заведение.

От там допълват:

В Карин дом не спираме да се развиваме, да учим и да търсим нови възможности за терапия.

Всеки жест и всяка помощ ни помагат да вървим напред и да постигаме реални резултати в развитието на децата. 

Всеки жест помага.

Всяка подкрепа има смисъл.

Включете се в инициативата!

За децата, които дарят своите стотинки сме предвидили специален подарък.

Не е нужно да сортирате – доброволци ще ни помогнат да направим това.

Очакваме ви в Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител“ 86А

Ще приемаме дарения от стотинки до 1 март 2026 г.

Очакваме ви!

Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, която носи името на неговата братовчедка Карин (родена с церебрална парализа). Една силна личност, пример за силна воля, любов и състрадателност.

Карин дом стартира дейност през 1996 г. с визията да бъде център по английски модел, в който семействата с деца с увреждания получават подкрепа и достъп до съвременни ефективни терапевтични услуги, за да може изоставянето на тези деца в институции да бъде прекратено.

Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация да бъде в услуга на обществото, г-н Станчов привлича дарители и съмишленици, които да подкрепят каузата.