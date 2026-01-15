Карин дом приема стотинки за здравна кауза, ето как да помогнете
От там допълват:
В Карин дом не спираме да се развиваме, да учим и да търсим нови възможности за терапия.
Всеки жест и всяка помощ ни помагат да вървим напред и да постигаме реални резултати в развитието на децата.
Всеки жест помага.
Всяка подкрепа има смисъл.
Включете се в инициативата!
За децата, които дарят своите стотинки сме предвидили специален подарък.
Не е нужно да сортирате – доброволци ще ни помогнат да направим това.
Очакваме ви в Карин дом на адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител“ 86А
Ще приемаме дарения от стотинки до 1 март 2026 г.
Очакваме ви!
Фондация Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов, която носи името на неговата братовчедка Карин (родена с церебрална парализа). Една силна личност, пример за силна воля, любов и състрадателност.
Карин дом стартира дейност през 1996 г. с визията да бъде център по английски модел, в който семействата с деца с увреждания получават подкрепа и достъп до съвременни ефективни терапевтични услуги, за да може изоставянето на тези деца в институции да бъде прекратено.
Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация да бъде в услуга на обществото, г-н Станчов привлича дарители и съмишленици, които да подкрепят каузата.
