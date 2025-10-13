Сподели close
Карин дом стартира изпълнението на проект "Водна терапия в подкрепа на ранното детско развитие и превенция на изоставането“. Дейностите са финансирани от Фонд за лечение и терапия на деца с хронични и други заболявания на Фондация BCause.

Терапия в бебешка вана е иновативна за България услуга, която Карин дом въведе и пилотира през 2022г. като разработи и специална за това методика.

Водната терапия е доказано полезна за развитието на бебето, особено ако то е недоносено, преждевременно родено или в риск от изоставане в развитието. Терапия в бебешка вана играе съществена роля за здравето на бебето, стимулира ума и сетивата му, като по този начин насърчава по-нататъшното развитие на мозъка. Всяка сесия укрепва сърцето и белите дробове, като от своя страна поддържа здравословното развитие на мозъка и органите.

В терапията могат да се включат безплатно бебета на възраст от 3 до 12 месеца. Услугата е насочена към семейства от Област Варна и цели ранна превенция и подкрепа за новородени.

Преди включване в социално-здравната услуга "водна терапия“, всяко бебе ще премине медицински преглед при лекар-физиотерапевт, който ще оцени състоянието му и ще направи препоръка за включване в услугата. Формулярът за регистрация е достъпен на ТУК.