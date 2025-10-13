ЗАРЕЖДАНЕ...
Карин дом с полезен проект към родителите с бебета във Варна
©
Терапия в бебешка вана е иновативна за България услуга, която Карин дом въведе и пилотира през 2022г. като разработи и специална за това методика.
Водната терапия е доказано полезна за развитието на бебето, особено ако то е недоносено, преждевременно родено или в риск от изоставане в развитието. Терапия в бебешка вана играе съществена роля за здравето на бебето, стимулира ума и сетивата му, като по този начин насърчава по-нататъшното развитие на мозъка. Всяка сесия укрепва сърцето и белите дробове, като от своя страна поддържа здравословното развитие на мозъка и органите.
В терапията могат да се включат безплатно бебета на възраст от 3 до 12 месеца. Услугата е насочена към семейства от Област Варна и цели ранна превенция и подкрепа за новородени.
Преди включване в социално-здравната услуга "водна терапия“, всяко бебе ще премине медицински преглед при лекар-физиотерапевт, който ще оцени състоянието му и ще направи препоръка за включване в услугата. Формулярът за регистрация е достъпен на ТУК.
Още от категорията
/
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
10.10
Община Варна се похвали
10.10
Председателят на варненския парламент: Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол ще бъде във Варна
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Облачно с кратки превалявания днес във Варна
08:40 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.