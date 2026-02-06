Карин дом стартира благотворителна кампания
От там съобщават: С радост ви каним да се включите и да подкрепите Мартеничковата кампания 2026 на Карин дом! Всяка година тя обединява наши близки приятели, родители, доброволци, екипа на Карин дом и нашите специални ни деца.
Мартеничките са ръчно изработени с много внимание и любов, основно от естествени материали, за да донесат настроение на един от най-обичаните български празници. Всички мартеници се създават в социалното предприятие на Карин дом, където активно участват и родители на деца, подкрепяни от организацията.
Разгледайте каталога ни за Мартеничкова кампания 2026 с ръчно направени мартеници и дизайнерски картички за приятели, партньори и служители!
Карин дом е иновативен комплекс за социални услуги за деца, който предлага цялостна подкрепа от най-ранна възраст. Над 440 деца годишно от цялата страна получават ефективна терапия от екип от специалисти, а благодарение на развитието на Детския Фонд, те могат да станат много повече. Ежегодно Карин дом трябва да осигури финансиране за терапията на децата, които всяка година стават все повече.
Постъпленията от Мартеничковата кампания ще подпомогнат повече деца и семейства да получават качествени терапевтични услуги и дългосрочна подкрепа още от най-ранна възраст.
През 2023 г. стартирахме "ДЕТСКИ ФОНД" на Карин дом, за да осигурим финансова устойчивост на услугите, чрез които подпомагаме ранното детско развитие. Чрез "ДЕТСКИЯ ФОНД" се опитваме да обединим усилията на всички, които ни подкрепят, за да успеем заедно да подкрепим повече деца и техните семейства възможно най-рано и дългосрочно.
Ако планирате благотворителна инициатива или базар по повод Баба Марта, можете да се свържете с нас и да се присъедините към каузата на Карин дом;
Можете да подкрепите кампанията и чрез еднократно или месечно дарение: https://karindom.org/dari/
с дарение: Банка ДСК АД, IBAN:BG88STSA93001527462744 , Фондация Карин дом, в основание: Дарение за "ДЕТСКИ ФОНД".
