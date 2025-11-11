Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна, представя от днес (11 ноември) до 2 декември 2025 г. самостоятелната изложба на художничката Миряна Пеловска "Къси разкази“. Експозицията включва рисунки с въглен и живописни произведения, изпълнени в смесени техники. Творбите са вдъхновени от литературния свят на Йордан Йовков и Йордан Радичков. Те не са илюстрации по конкретни разкази, а свободни визуални интерпретации, водени от атмосферата, образността и човешката дълбочина в творчеството им. Авторката споделя, че се стреми "да улови състоянията, в които думите стават образи, а образите – усещания“."Къси разкази“ проследява интереса на Пеловска към фигуративността, към мълчаливите жестове и към емоционалните нюанси на човешкото присъствие. Въгленът и смесените живописни техники ѝ позволяват да създава визуални "разкази“, в които зрителят открива както познатото, така и недоизказаното.Изложбата "Къси разкази“ представя нов етап в творческото развитие на авторката и кани публиката да влезе в света на тихите, деликатни и емоционални визуални истории.