Тир, превозващ бетонни тетраедри, и кола се удариха на централен булевард във Варна.На кадъра публикуван в социалните мрежи се вижда, че возило и лекият автомобил са катастрофирали на бул. "Левски" в района на Мир.На мястото се образувало сериозно задръстване. Има и екип на пътна полиция.Няма пострадали лица.