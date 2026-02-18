Настанен в ортопедия, със счупване на таз, без опасност за живота е 75-годишен варненец, в следствие на пътно-транспортно произшествие.Инцидентът станал вчера, около 15 часа в с. Неофит Рилски. Мъжът е самокатастрофирал, загубвайки контрол над лекия си автомобил и навлизайки в крайпътна нива.