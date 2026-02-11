Пътнотранспортно произшествие е възникнало на автомагистрала "Хемус", в района на с. Млада гвардия, в посока Варна.Движението се осъществява само в лявата лента.На място са изпратени екипи на "Пътна полиция", които регулират трафика и оказват съдействие. От Областната дирекция на МВР призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и указанията на контролните органи.