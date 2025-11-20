Катастрофа е станала на изхода на Велико Търново в посока Варна. По данни на очевидци инцидентът е станал преди около 2 часа преди моста и големия търговски обект, предаде кореспондент на. На мястото е имало голяма тапа от автомобили.Свидетели обясняват, че незабавно са пристигнали две линейки, две пожарни и патрулен автомобил. Очевидци разказват още, че жена е изнесена на носилка.По непотвърдена информация лека кола се е ударила в мантинелата. От Областна дирекция на МВР не уточняват дали пътят е затварян.Пътищата в и около града са мокри. Има и мъгла. Шофьорите трябва да са внимателни и да карат със съобразена скорост.