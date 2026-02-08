Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" към Варна. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при км 423 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП. 

Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.