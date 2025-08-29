Сподели close
Катастрофа е станала на булеварда под хотел "Одесос", предаде репортер на Varna24.bg

Кола се е блъснала в автобус. На място има полиция.

Не се съобщава за пострадали при инцидента.