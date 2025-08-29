ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа под хотел "Одесос"!
© Varna24.bg
Още по темата
/
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
11:24
Още от категорията
/
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
16:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
И резидеция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имоти...
17:53 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:54 / 28.08.2025
Варна отново в топ 3 на класацията за най-много въведени в експло...
10:21 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.