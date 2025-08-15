Сподели close
Движението при км 21 на АМ "Хемус" в посока Варна е временно в една лента, поради ПТП. Това съобщават от АПИ. 

Пътуващи сигнализират, че задръстването в района е голямо. 

Ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната и аварийната лента и си регулира от пътна полиция.

Шофирайте внимателно!