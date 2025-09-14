Сподели close
Катастрофа с Ламборгини е станала на АМ "Хемус" на изхода на Варна. 

Това стана ясно от публикация в групата "Виждам те КАТ Варна" във Фейсбук.

Инцидентът се станал след бензиностанция "Лукойл" в посока София.

Не се съобщава за пострадали към този момент.