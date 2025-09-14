ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа със скъпа кола на изхода на Варна!
© Виждам те КАТ Варна
Това стана ясно от публикация в групата "Виждам те КАТ Варна" във Фейсбук.
Инцидентът се станал след бензиностанция "Лукойл" в посока София.
Не се съобщава за пострадали към този момент.
