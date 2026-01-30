Сподели close
Катастрофа е станала тази сутрин в центъра на Варна, съобщава БНР. Ударът е станал на кръстовището между ул. "Пирин" и бул. "Сливница".

На място има екип на КАТ. Катастрофата е само с материални щети.

Шофирайте разумно!