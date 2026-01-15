Сподели close
Катастрофа е станала в района на ЖП гарата във Варна. По думите на очевидци на ул. "Козлодуй" са се ударили лек автомобил и автобус на градски транспорт.

На място има екип на КАТ, научи Varna24.bg.

От полицията потвърдиха, че става дума за ПТП само с материални щети и няма пострадали лица.

Шофирането в района е затруднено!