Катастрофа е станала в района на ЖП гарата във Варна. По думите на очевидци на ул. "Козлодуй" са се ударили лек автомобил и автобус на градски транспорт.На място има екип на КАТ, научиОт полицията потвърдиха, че става дума за ПТП само с материални щети и няма пострадали лица.Шофирането в района е затруднено!