Фрактура на ляв глезен е получила 68-годишна варненка, вследствие на катастрофа в квартал "Аспарухово“.

Жената е настанена в болница, без опасност за живота. До инцидентът се стигнало, след като лек автомобил извършвал маневра на завой е блъснал пресичащата пешеходка.

Случката е от петък и вече е образувано досъдебно производство срещу водачката на автомобила.