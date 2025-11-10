Фрактура на ляв глезен е получила 68-годишна варненка, вследствие на катастрофа в квартал "Аспарухово“.Жената е настанена в болница, без опасност за живота. До инцидентът се стигнало, след като лек автомобил извършвал маневра на завой е блъснал пресичащата пешеходка.Случката е от петък и вече е образувано досъдебно производство срещу водачката на автомобила.