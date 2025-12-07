Сериозна катастрофа затруднява движението на пътя Варна - София, съобщи репортер на. Инцидентът е станал точно след село Кьосевци.На мястото на произшествието има полиция и екипи на спешна помощ.От МВР не разполагат с информация за ПТП-то към този момент.