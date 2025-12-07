Катастрофа затруднява движението на пътя Варна - София, има и линейка
На мястото на произшествието има полиция и екипи на спешна помощ.
От МВР не разполагат с информация за ПТП-то към този момент.
