Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа е станала преди минути на бул. "Княз Борис" I в района на спирка Почивка, сигнализират читатели на Varna24.bg.

По думите им са се ударили лек автомобил и бус на куриерска фирма. По първоначална информация, катастрофата е само с материални щети.

По-рано от МВР-Варна апелираха да се шофира с повишено внимание поради метеорологични условия в града днес. Заради понижените температури и снеговалежите на територията на областта движението се осъществява при зимна обстановка.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В отделни пътни участъци е възможно образуване на "черен лед“, особено в ранните сутрешни часове.