Катастрофа е станала преди минути на бул. "Княз Борис" I в района на спирка Почивка, сигнализират читатели наПо думите им са се ударили лек автомобил и бус на куриерска фирма. По първоначална информация, катастрофата е само с материални щети.По-рано от МВР-Варна апелираха да се шофира с повишено внимание поради метеорологични условия в града днес. Заради понижените температури и снеговалежите на територията на областта движението се осъществява при зимна обстановка.Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В отделни пътни участъци е възможно образуване на "черен лед“, особено в ранните сутрешни часове.