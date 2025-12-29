С благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан в Катедралния храм "Свето Успение Богородично“ е открита първата по рода си филателна изложба, в която чрез марки от 50 страни от 6 континента е представен евангелският разказ за Рождението по плът на нашия Спасител Господ Иисус Христос.Уникалната филателна изложба прави един малко по-различен поглед върху евангелския разказ за Рождество Христово, едновременно подчертавайки вселенския характер на християнството."Може да звучи малко абстрактно – пощенски марки, вяра, Рождество Христово, но в последните години навсякъде се говори за коледния дух, за това какво трябва да присъства на нашите трапези, за украси, за лампички, за всякакви други неща, но не и за Христос. Христос понякога Го няма в този коледен дух. А с тази изложба се цели точно това – Христос да бъде центъра на празника, на Своя празник, на Своето Рождение, защото понякога става така, че ние честваме Рождество Христово без Самия Рожденик, а Той е центърът, Той е важният. Всичко останало – ясно е, че може и без него“, отбеляза председателят на Митрополитската катедрала, иконом Стефан Николов.Всеки желаещ да разгледа изложбата може да я открие в корабната част на катедралния храм до 21 януари 2026 г.