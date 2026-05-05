Най-новата книга от поредицата – "Наръчникът на Ванилия за добри дела“ ще ни потопи в захарната си магия на 9 май в "Delta Planet Mall“ Варна

Обичаната писателка Катя Антонова, която завихри стотици хиляди детски сърца във вълшебния свят на "Феята от захарницата“, ще се срещне с почитателите си във Варна на 9 май 2026 г. от 11:30 ч. в книжарница "Сиела“, "Delta Planet Mall“.

По време на срещата ще бъде представена най-новата ѝ книга – "Наръчникът на Ванилия за добри дела“, в която блестят девет истории за любимата героиня. В тях Ванилия се впуска в търсене на отговора на въпроса как наистина да постъпваме правилно и да помагаме на другите.

Разказани в характерния стил на авторката – с много забавни диалози и без назидание, историите в "Наръчникът на Ванилия за добри дела“ носят онази близка и човечна мъдрост, която е полезна както на малките, така и на големите читатели. Особено във "времена, в които човечността, емпатията и добрината сякаш са все по-голям дефицит“, както подчертава самата Катя Антонова.

В "Delta Planet Mall“ Варна стотици деца ще имат възможност да си поговорят с харизматичната Катя Антонова, да се снимат и да получат автограф, както и да зададат своите въпроси към магьосницата на думите, която продължава да твори магия на хартия.

"Наръчникът на Ванилия за добри дела“ излезе на българския пазар в края на 2025 г., малко след осмия рожден ден на Феята от захарницата. От първото си издание до днес шестте части от хитовата поредица са издадени в общ тираж от над 200 000 копия и с тях са израснали стотици хиляди български деца.

Допълнена с емблематичните илюстрации на художничката Мила Лозанова, книгата има за цел да помогне на читателите да разберат повече за човешките взаимоотношения. Чрез забавните си истории тя предоставя на родителите възможност да обяснят кое е истинското добро и как ежедневно да го практикуваме.

Мигове на сплотеност, ценни разговори и много смях за цялото семейство – това е запазената марка на Феята от захарницата! Подарете си ги на 9 май!

Катя Антонова е един от най-успешните български автори на детска литература. Освен с "Двете кралства“ и хитовата поредица "Феята от захарницата“, тя е позната на българската публика и с поредицата "Какво значи да си…“ и любими заглавия като "Принцесешки истории“ и "Рибка“. "Рибка“ e и името на нейното издателство, благодарение, на което до българската публика достигат и други детски книги на български и чужди автори.

През 2022 г. Катя Антонова е отличена като най-четен детски автор на осмото издание на наградите на Столична библиотека, а според редица класации нейните книги устойчиво са сред най-четените и най-слушаните в категорията за детска литература през последните години у нас. През 2025 г. получава наградата, присъждана с гласуване на деца - "Бисерче вълшебно“ и националната награда за детска литература "Константин Константинов“ в категорията "Автор“. Майка е на четири деца.